Москвичи стали здоровее

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столичном регионе снижается. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

На неделе с 18 по 24 февраля уровень заболеваемости остается ниже эпидпорога, в том числе по совокупному населению, — на 42,8 процента — уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, перед эпидемическим подъемом заболеваемости по всей стране было привито более 70 миллионов человек, что составляет порядка 49 процента от общей численности населения.

В конце января главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельнико дал советы тем, кто заболел.

По словам специалиста, грипп — одно из самых легко передающихся заболеваний в мире. Больной с ОРВИ также может быстро заразить окружающих. «Потому берегите себя и своих близких, а также коллег — переносите встречи, не ходите на работу, в гости, если чувствуете, что заболеваете», — призвал он.