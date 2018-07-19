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Москвичи станут свидетелями ритуального танца прорастания семян

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В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» откроется новая выставка под названием «Fructus temporum/Плод времени». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря ботсада Ольгу Архипову.

«Гости увидят ритуальный танец прорастания семян, заспиртованные в сосудах объекты, натюрморты, звуковые скульптуры и многое другое», — рассказала она. Выставка продлится до 3 августа.

По словам Архиповой, выставка представляет собой художественно-биологическую систему. «Ее топография делится на три зоны: Зона Семян, Зона Роста и Цветущий Сад. Зону Семян открывает одноименная мультимедийная инсталляция Сергея Катрана. Конструкция-инсталляция обладает интерактивностью — при приближении зрителей объекты оживают: от прикосновений к кожуре начинает звучать музыка композитора Владимира Мартынова, а сами Семена исполняют ритуальный танец прорастания», — пояснила она.

В середине июля в «Аптекарском огороде» открылся сенсорный огород, где москвичи могут потрогать и попробовать различные овощи. Сначала там можно будет попробовать несколько сортов томатов и перцев, а в следующем году планируется высадить капусту, тыквы, кабачки и баклажаны.

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