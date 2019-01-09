Москвичи станут свидетелями суперлуния

В ночь на вторник, 19 февраля, произойдет главное суперлуние года. Спутник окажется на максимально близком расстоянии от Земли. В 18:54 по московскому времени произойдет полнолуние. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного планетария.

Погода позволит наблюдать редкое явления, указали эксперты портала «Метеоновости». В столичном регионе растет атмосферное давление, ночью, по прогнозам синоптиков, не будет облаков.

Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысячи километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния случаются дважды в год, но моменты, когда это совпадает с полнолунием происходят довольно редко.

Зимой 2018 года суперлуние совпало с лунным затмением, из-за этого спутник окрасился в красный цвет.