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Москвичи станут свидетелями «жатвенного» полнолуния

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Во вторник, 25 сентября, жители столицы смогут наблюдать так называемое жатвенное полнолуние. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы городского планетария.

«Полная Луна взойдет на небе в 5:55 25 сентября. Полнолуние, наступающее вблизи дня осеннего равноденствия, принято называть жатвенным, поскольку именно в это время фермеры могут убирать урожай даже ночью при свете полной Луны», — уточнил собеседник издания.

Это станет десятым в году полнолунием. Наблюдать за ним можно будет невооруженным глазом при условии ясного неба.

Судя по прогнозу погоды, 25 сентября в столичном регионе будет облачно и дождливо. Температура днем не превысит 10 градусов, в ночь на 26 сентября заморозков не ожидается. По прогнозам синоптиков, до трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве менее чем за двое суток.

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