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Москвичи станут жить дольше

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Через четыре года средняя продолжительность жизни москвичей увеличится еще на два года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По словам градоначальника, за последние восемь лет этот показатель в столице вырос на четыре года — до 78 лет. «Если такая динамика будет сохраняться, то за четыре года мы достигнем продолжительности жизни 80 лет. Я надеюсь, что так оно и будет», — сказал он.

Для того, чтобы достичь этого результата, в Москве запущены программы патронажной помощи пожилым и оказания специализированной помощи хроническим больным. Также в городе активно развивается онкологический профиль здравоохранения, подчеркнул мэр.

В апреле Сергей Собянин заявил, что продолжительность жизни москвичей увеличилась почти до 78 лет. Он отметил, что такие показатели соответствуют уровню развитых стран и крупных городов.

Средняя продолжительность жизни в России за 2017 год составила 72,7 года. Это примерно на пять лет меньше, чем в Москве.

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