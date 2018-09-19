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Москвичи стерпели капризы погоды в ожидании нового iPhone

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Очередь за новыми iPhone в Москве продолжает расти, несмотря на дождь и ветер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первые места заняли еще в воскресенье, 23 сентября. Ко вторнику около магазина на Тверской стоят уже около десяти человек. По информации агентства, они расположились на тротуаре с пляжными зонтами и термосами. Большинство из них планирует заработать таким образом: он намерены продать свои места в очереди ближе к дате появления гаджета в магазине. Сумму предполагаемого заработка люди из очереди называть не стали.

Презентация новых моделей смартфона — Xs и Xs Max — состоялась 12 сентября. Их оснастили OLED-дисплеями с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. По размерам Xs остался таким же как и iPhone X, а Xs Max сопоставим с iPhone 8 Plus. Старт продаж в России запланирован на 28 сентября.

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