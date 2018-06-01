Москвичи устроят выборы ради газонов

Участники «Активного гражданина» смогут решить вопрос покоса травы в своих дворах с помощью голосования. Об этом сообщили в пресс-службе проекта, передает агентство «Москва».

«Сейчас есть два взгляда на этот вопрос. С одной стороны, коммунальщики обязаны косить траву, если она выросла выше 10–15 сантиметров, чтобы придать красивую ухоженную форму газонам. Против таких правил выступают некоторые жители и экологи. По их мнению, из-за этого страдает почва и сами растения. Другие, напротив, считают, что заросшие бурьяном участки не лучшим образом сказываются на облике города», — отметили в пресс-службе.

Москвичи решат, косить ли дворовые газоны или нет, и по какому регламенту это делать, а также по какому адресу стоит изменить подход к покосу травы. Итоги голосования будут подводиться по каждому двору еженедельно.

«Если в вашем дворе свое мнение выскажет не менее 70 человек и более 70 процентов из них выберут вариант, отличающийся от действующего регламента, то газон в вашем дворе начнут скашивать по новым правилам. Свое мнение можно высказывать в течение всего лета. Если в ходе голосования соотношение голосов изменится, то будет восстановлен действующий регламент покоса», — пояснили в пресс-службе

С правилами покоса и перечнем дворов с индивидуальными правилами ухода за газонами можно будет ознакомиться на порталах «Активный гражданин» и «Наш город». Объявления о смене правил покоса также будут размещаться на информационных стендах домов.