Москвичи увидят Меркурий

Меркурий можно будет наблюдать в бинокль на вечернем небе над европейской частью России с 13 июня до начала августа. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Как пояснили в планетарии, 6 июня 2018 года в 5:00 Меркурий прошел верхнее соединение с Солнцем. С 13 июня планету можно будет наблюдать на вечернем небе вплоть до начала августа. Для наблюдения Меркурия нужен бинокль, открытый горизонт и ясное, безоблачное небо. Планета будет двигаться по созвездиям Рак и Лев.

«Но даже в периоды вечерней и утренней видимости Меркурий нелегко заметить на небе из-за его близости к Солнцу», — отметили в планетарии.

Меркурий — самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы. Названа в честь древнеримского бога торговли. По своим физическим характеристикам и внешнему виду Меркурий напоминает Луну. Один оборот вокруг Солнца планета делает за 88 земных суток.