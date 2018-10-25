Москвичи увидят ноябрьский звездопад

Метеорный поток Леониды можно будет увидеть в небе над Москвой в ночь на 18 ноября. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

«Самым ярким осенним звездопадом является ноябрьский метеорный поток Леониды. Лучшего всего его наблюдать после полуночи, когда созвездие Льва поднимется высоко над горизонтом», — рассказали в пресс-службе планетария.

Пик метеорного потока придется на 1:00 18 ноября. В это время можно будет наблюдать до 15 метеоров в час.

Как пояснили астрономы, Леониды названы в честь созвездия Льва, в котором располагается радиант метеорного потока — точка на небе, откуда метеоры якобы вылетают. Его источником является комета Темпеля — Туттля, открытая в 1865 году. Она имеет ядро диаметром четыре километра и обращается вокруг Солнца приблизительно за 33 года.

В июне полнолуние помешало москвичам наблюдать первый летний звездопад — метеорный поток Боотиды. Он наблюдается ежегодно с 22 июня по 2 июля.