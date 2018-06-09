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Москвичи увидят самое длинное затмение Луны

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Полное затмение Луны 27 июля станет самым длительным в XXI веке. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает агентство «Москва».

«В Москве и на большей территории нашей страны 27 июля можно будет наблюдать редчайшее совпадение двух астрономических событий — полное затмение Луны, самое длительное в XXI веке, и великое противостояние Марса», — рассказали сотрудники планетария.

Затмение Луны продлится один час и 44 минуты — на 15 минут дольше, чем обычно. Оно также станет самым продолжительным за последние 100 лет.

По словам астрономов, июль станет самым важным астрономическим месяцем этого года. 6 июля Земля окажется в афелии, то есть на самом дальнем расстоянии от Солнца — 152 миллиона 95 тысяч 566 километров. 13 июля произойдет частное затмение Солнца, однако в России оно наблюдаться не будет. 29-30 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет своего максимума, но наблюдать за звездопадом помешает Луна.

Затмение Луны и противостояние Марса москвичи увидят 27 июля. В последний раз наблюдать эти явления на небе одновременно можно было в 1830 году.

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