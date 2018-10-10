Москвичи увидят сближение Луны и Марса

Жители столичного региона 17 и 18 октября смогут увидеть на небе сближение Луны и Марса. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

«Прекрасная Луна в фазе первой четверти будет располагаться недалеко от ярко-красного Марса, который с весны украшает небо. Марс настолько яркий, что его легко можно увидеть даже рядом с блистательной Луной», — говорится в сообщении.

Как пояснили астрономы, светила окажутся в двух градусах друг от друга — это и называется сближением. Наблюдать явление можно будет сразу после заката до полуночи невооруженным глазом или в бинокль.

В сентябре москвичи могли наблюдать приближение кометы 21Р/Джакобини-Циннера к Земле. Период ее обращения составляет 6,6 года.