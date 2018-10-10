Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичи увидят сближение Луны и Марса

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Жители столичного региона 17 и 18 октября смогут увидеть на небе сближение Луны и Марса. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

«Прекрасная Луна в фазе первой четверти будет располагаться недалеко от ярко-красного Марса, который с весны украшает небо. Марс настолько яркий, что его легко можно увидеть даже рядом с блистательной Луной», — говорится в сообщении.

Как пояснили астрономы, светила окажутся в двух градусах друг от друга — это и называется сближением. Наблюдать явление можно будет сразу после заката до полуночи невооруженным глазом или в бинокль.

В сентябре москвичи могли наблюдать приближение кометы 21Р/Джакобини-Циннера к Земле. Период ее обращения составляет 6,6 года.

Читайте также
Самое читаемое
«Мы стоим выше людей готики»
Его звали Адольфом. Он был резок и радикален. Но это не Гитлер
16 октября
«Переезжают в надежде на то, что им будет лучше жить»
Эти люди ищут счастья. Но им не всегда везет
14 октября
«Здесь можно долго стоять, ждать, когда кассирши обо всем поговорят»
Японский журналист о водке, блинах и русской пунктуальности
Cегодня
«Три года назад у меня началось обострение»
Уходящая натура глазами московского художника-скетчера
15 октября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter