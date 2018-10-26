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Москвичи увидят сближение Луны и «сердца Льва»

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В ноябре москвичи смогут наблюдать в небе сближение Луны и Регула. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает агентство «Москва».

«В ночном ноябрьском небе дважды встретятся Луна и Регул. Регул — ярчайшая звезда созвездия Льва, которую также называют „сердцем Льва“», — рассказали астрономы.

Они отметили, что явление на небе можно будет увидеть 2 и 29 ноября. В эти дни с Регулом сблизится серп стареющей Луны. Она появится над восточным горизонтом сразу после полуночи и пройдет примерно в двух градусах от звезды. Такое положение небесных тел называется сближением, отметили в планетарии. К утру оба светила поднимутся над южным горизонтом.

Специалисты добавили, что небесное явление будет видно при условии ясной погоды сразу после полуночи и до восхода.

Ранее в планетарии сообщили, что в ночь на 18 ноября в небе над Москвой можно будет увидеть метеорный поток Леониды. Во время пика звездопада будет видно до 15 метеоров в час.

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