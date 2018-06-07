Москвичи увидят сближение Луны и Венеры

Сближение молодой Луны и Венеры москвичи смогут увидеть 16 июня. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

«Серп молодой Луны и Венера украсят закатное небо над северо-западным горизонтом сразу после захода Солнца», — рассказали в планетарии.

Сближение небесных тел произойдет недалеко от рассеянного звездного скопления М 44 «Ясли» в созвездии Рак, пояснили астрономы. Они будут находиться друг от друга всего в трех градусах. Помимо Венеры и Луны внутри лунного месяца можно увидеть пепельный свет.

Небесное явление можно наблюдать на всей территории России сразу после захода Солнца, однако лучше всего его будет видно на востоке Сибири и на Дальнем Востоке. В планетарии добавили, что сближение можно наблюдать невооруженным глазом, в бинокль, а также фотографировать.

Отмечается, что молодой серп Луны и Венера будут видны на ясном, безоблачном небе с 15 по 19 июня по вечерам только до 23:00, так как к этому часу оба светила скроются за горизонт.

Сближение небесных тел — положение, при котором небесные тела обращающиеся по орбитам с общим центром сближаются на минимально возможное расстояние, достигаемое при каждом обороте по орбите.