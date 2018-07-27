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Москвичи встретили завершение лета в сухости и жаре

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В среду, 1 августа, в московском регионе ожидается сухая и жаркая погода. Температура поднимется до плюс 28 градусов, передает портал «Метеоновости».

Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха 40 процентов.

По данным синоптиков, с начала августа начнется постепенное угасание летнего сезона. «Конечно, на следующей неделе все равно тепло, 20-25 градусов, но и вода начнет постепенно остывать, и будет ощущаться, что это уже не такое, прямо скажем, очень-очень комфортное тепло», — говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Прошедший июль пошел в число 25 самых теплых месяцев за последние 139 лет.

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