Москвичи выйдут из нового метро и попадут на пляж

В 2019 году возле станции метро «Селигерская» появится парк с прудом и пляжем, сообщается на сайте Москомстройинвеста.

Парк займет три гектара, его будут окружать холмы, на склонах которых построят амфитеатры и установят скамейки. Также в парке оборудуют пруд с песчаным пляжем и деревянным настилом с перголой. Кроме того, в парке будет футбольное поле, волейбольная площадка, воркаут и зона для пикников.

Территорию обустроят в рамках проекта жилого квартала «Селигер Сити». Концепцию парка создало архитектурное бюро Wowhaus, которое работало над «Музеоном».

Станции «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии открыли 22 марта. Строительство северного радиуса салатовой ветки начали в 2011 году.