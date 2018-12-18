Москвичи вылезли из-под земли у Дома Правительства и попались

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Москвы троих диггеров, которые вылезли из коллектора рядом с Домом Правительства. Об этом в среду, 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, 26-летняя москвичка вместе с жителем столицы 1996 года рождения и приезжим из Башкирии 1982 года рождения 8 января спустились в туннель и отправились гулять вдоль реки Пресня, которая в настоящее время протекает под землей. Они решили подняться на поверхность в районе Дружинниковской улицы, где их и задержали.

По данным источника, составлен протокол по статье 20.17 КоАП РФ «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта».

В декабре прошлого года столичная полиция задержала двух школьников, которые проникли в кабину машиниста и проехали одну станцию.