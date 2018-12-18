Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичи вылезли из-под земли у Дома Правительства и попались

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Москвы троих диггеров, которые вылезли из коллектора рядом с Домом Правительства. Об этом в среду, 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, 26-летняя москвичка вместе с жителем столицы 1996 года рождения и приезжим из Башкирии 1982 года рождения 8 января спустились в туннель и отправились гулять вдоль реки Пресня, которая в настоящее время протекает под землей. Они решили подняться на поверхность в районе Дружинниковской улицы, где их и задержали.

По данным источника, составлен протокол по статье 20.17 КоАП РФ «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта».

В декабре прошлого года столичная полиция задержала двух школьников, которые проникли в кабину машиниста и проехали одну станцию.

Читайте также
Самое читаемое
«Власть в руках технологических гигантов»
Она делает Барселону умным городом и теперь раскрывает секреты
Cегодня
«Изменить вектор развития событий, хотя бы в своем районе»
История москвича, решившего разбить свой парк прямо в городе
4 января
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter