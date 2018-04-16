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Москвичи вымокнут и согреются

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С середины недели в столице начнутся дожди, а ближе к выходным потеплеет до плюс 18 градусов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные экспертов центра погоды «Фобос».

По словам метеорологов, экстремальных осадков, а также порывистых ветров в городе не ожидается. В понедельник и вторник характер погоды будет определяться антициклоном: по утрам будут заморозки, а днем воздух прогреется до плюс 7-9 (местами 6-11) градусов. Атмосферное давление при этом вернется в норму.

С середины недели температура воздуха начнется повышаться, в регион придут дожди. «В среду, четверг и пятницу характер погоды будет определять циклон, погода будет облачная с прояснениями, временами пройдут дожди, а температура воздуха постепенно повысится. В ночные часы ожидается плюс 3-8 градусов, днем в среду плюс 11-16 градусов, в четверг ожидается плюс 12-17 градусов, в пятницу — плюс 13-18 градусов», — уточнил собеседник агентства.

21 апреля в Москву пришло резкое похолодание с дождями и сильным ветром, местами скорость порывов достигала 25-30 метров в секунду.

После урагана в городе повалило больше тысячи деревьев, 34 кровли домов повреждены, а в Новой Москве возникли перебои с электроснабжением. Двое человек, в том числе ребенок, погибли, 17 пострадали.

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