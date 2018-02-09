Жители столицы взгрустнули в День всех влюбленных

Около 600 москвичей пожаловались психологам на одиночество и дефицит общения 14 февраля. Об этом сообщил заместитель директора ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Иннокентий Постников, передает агентство «Москва».

«Основные проблемы, с которыми люди обращались к специалистам службы в этот день были связаны с конфликтами в семье, разводами, детско-родительскими отношениями и дефицитом общения», — рассказал он.

По его словам, консультации специалистов по вопросам одиночества, проблем в личной жизни, недостатка внимания и любви провели для 70 человек.

В новогодние праздники на одиночество московским психологам пожаловались около тысячи человек. Как отметил Постников, в начале года заметно выросла доля обращений, связанных с острым чувством утраты и горем.