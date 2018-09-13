Москвичи замерзли

Понедельник, 17 сентября, стал самым прохладным днем с начала месяца в Москве. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, средняя температура дня составила 12,6 градуса, что выше нормы на два градуса. Однако в предыдущие дни погода была в среднем на пять градусов выше климатических показателей.

Отмечается, что с 19 по 22 сентября антициклон из Европы принесет потепление. «Средняя суточная температура опять станет примерно на пять градусов выше нормы, днем повышаясь до 19-24 градусов, что вполне соответствует летним значениям», — заключили синоптики.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что с 19 сентября погода в Москве начнет улучшаться. Такая погода продержится в столице вплоть до воскресенья.