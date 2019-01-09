Москвичи замерзнут

В Москве в начале предстоящей недели ожидаются 10-градусные морозы. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«К мегаполису с северо-запада приближается холодный атмосферный фронт. Он уже стал причиной усиления ветра. И в первый день рабочей недели показания термометров уйдут в минус, а в ночь на вторник вернутся 10-градусные морозы», — говорится в сообщении «Фобоса».

При этом 17 февраля стало в Москве самым теплым днем с начала зимнего сезона. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала к 13:00 плюс 5 градусов тепла.