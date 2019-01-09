Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичи замерзнут

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В Москве в начале предстоящей недели ожидаются 10-градусные морозы. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«К мегаполису с северо-запада приближается холодный атмосферный фронт. Он уже стал причиной усиления ветра. И в первый день рабочей недели показания термометров уйдут в минус, а в ночь на вторник вернутся 10-градусные морозы», — говорится в сообщении «Фобоса».

При этом 17 февраля стало в Москве самым теплым днем с начала зимнего сезона. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала к 13:00 плюс 5 градусов тепла.

Читайте также
Самое читаемое
«Они недавно встали с кровати. И от этого прекрасны»
Москвичка каждое утро рисует портреты пассажиров городского транспорта
11 февраля
«Сидим, весну ждем, а тут»
Очевидцы — о снегопаде в Москве
13 февраля
«Благодаря историям здания становятся живыми»
Столичная художница делает платки с Москвой своего детства
15 февраля
«Дрон Facebook, робот-тюлень и крионика»
Британский взгляд на техногенное будущее больших городов
13 февраля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter