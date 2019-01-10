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Москвичи запаниковали из-за мыла

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Жители столицы спутали кусок мыла с взрывчатым веществом пластидом. Об этом в пятницу, 18 января, ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Плещеева на севере Москвы. Прохожие обратились в полицию после того, как заметили в урне на одной из автобусных остановок подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. «Прибывшие по вызову полицейские установили, что это кусок мыла», — сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе главка московской полиции, сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о странной находке местных жителей.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в поселке Внуково на западе Москвы обнаружили склад боеприпасов. В ходе осмотра одного из гаражей гаражного кооператива были найдены и изъяты две тротиловые шашки массой 200 граммов, два электродетонатора, три запала к гранатам, три корпуса выстрела осколочной гранаты ВОГ, а также фрагмент вещества, предположительно, пластида.

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