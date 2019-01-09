Москвичи заскользят

Во вторник, 5 февраля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, но на дорогах образуется сильная гололедица. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные специалистов Гидрометцентра России.

Столбики термометров в столице опустятся до 2 градусов ниже нуля днем и до 10 градусов мороза ночью. Ночью местами возможен снег.

Рабочая неделя в городе началась с оттепели, но со вторника в городе похолодает: на регион надвигается крупный антициклон из Западной Сибири. Однако экстремальных холодов не ожидается: температура будет соответствовать февральской норме.