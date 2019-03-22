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Москвичка потеряла деньги из-за самовара

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Жительницу столицы обманули при покупке самовара. Об этом во вторник, 26 марта, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел в северо-западном районе Москвы на улице Свободы. Сообщается, что одна из местных жительниц заказала себе угольный самовар с аксессуарами через интернет, заплатив за покупку более 12 тысяч рублей.

Однако впоследствии заказ доставлен не был, а списанные со счета средства не вернулись. В результате москвичка обратилась с заявлением в полицию.

25 марта сообщалось, что в московском метрополитене задержали злоумышленника, который украл деньги из футляра для инструмента, принадлежавшего 32-летней скрипачке. Инцидент произошел в вестибюле станции «Курская» Кольцевой линии.

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