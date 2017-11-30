Москвичка поверила в выигрыш машины и отдала мошенникам 160 тысяч рублей

Мошенники убедили жительницу столицы, что она якобы выиграла автомобиль, и выманили у нее 160 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Как рассказала полиции потерпевшая, женщина 1971 года рождения, в социальной сети ей пришло сообщение о выигрыше машины. Когда она позвонила по указанному в сообщении телефону, неизвестный пояснил, что для получения приза ей придется создать электронный кошелек. После этого незнакомец уговорил потерпевшую перевести на кошелек денежные средства под предлогом оплаты различных процедур.

Полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре москвич лишился 7,6 миллиона рублей, поверив в обещание мошенника помочь ему приобрести недвижимость в Дубае. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах.