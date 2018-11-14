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Москвичка устроила фотосессию на фоне машины ДПС и заинтересовала МВД

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Московские правоохранители заинтересовались фотосессией жительницы столицы с живым львенком на фоне автомобиля спецбатальона ГИБДД. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает телеканала «Звезда».

Как отмечается, 18-летняя дочь столичного предпринимателя Карина Назаретян опубликовала снимки, сделанные на Воробьевых горах, на своей странице в Instagram. На них девушка позирует на фоне Mercedes с номером «2019» и держит на поводке львенка.

К моменту написания заметки фотографии были удалены. Однако, по данным телеканала, они успели привлечь внимание сотрудников МВД, которые заинтересовались происхождением автомобиля.

Как сообщает «Звезда», девушке может грозить наказание за административное правонарушение, но за какое именно, не уточняется.

В феврале полицейские забрали львенка у москвича после жалоб на фотосессии с животным. Животное передали в центр передержки в Дмитровский район.

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