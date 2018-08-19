Москвичка захотела почистить карму за полтора миллиона рублей

Неизвестная злоумышленница под видом психоаналитика выманила у жительницы столицы около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации следствия, 55-летняя москвичка обратилась в полицию 27 июля. По ее словам, она связалась с неизвестной, которая представилась психоаналитиком и специалистом в области «чистки кармы». Женщина не знала, что психоаналитики не предоставляют таких услуг, и перевела мошеннице 1 миллион 363 тысячи рублей, однако помощь оказана не была.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Личность злоумышленницы устанавливается.

В июле москвич отдал мошеннику 63 тысячи рублей за приворот девушки. Однако приворот не сработал, и молодой человек попросил привлечь мошенника к ответственности.