Москву атаковали лисы

Мэрия Москвы зафиксировала нашествие лис, которые постепенно заменяют бродячих собак в городе. Об этом сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У лис какое-то нашествие в последние два года. Каждую неделю где-то по сорок обращений по поводу лис», — сказал он.

В основном обращаются жители юга и юго-востока Москвы. «Кто-то жалуется, кто-то боится, кто-то просит, наоборот, помочь. Кто-то просто нас извещает», — пояснил Кульбачевский.

Он добавил, что последние 15 лет наблюдается тенденция к потеплению климата. Кроме того, существует понятие «миграция животных». «У нас стало намного меньше сейчас ворон, стало меньше крыс, стало меньше бесхозяйных, бездомных собак и кошек. И осталась определенная кормовая база. Мы считаем, что это город, а для лисы или зайца это среда обитания», — пояснил чиновник.