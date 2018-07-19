Москву иссушит скандинавский антициклон

Температура воздуха в Москве в четверг, 26 июля, превысит норму почти на десять градусов. Об этом агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«Сегодня в атмосфере столичного региона будет усиливать свои позиции скандинавский антициклон, что дает основания синоптикам гарантировать москвичам солнечную, сухую и жаркую погоду с температурным фоном на девять градусов выше климатической нормы», — сообщили синоптики.

По их прогнозам, днем в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице поднимется до плюс 30 градусов, по области — до плюс 31 градуса. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность — около 47 процентов.

Ранее синоптики прогнозировали, что в середине недели в столичный регион придет затяжная 30-градусная жара. По их словам, это будет самый продолжительный знойный период в году.