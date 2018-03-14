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Москву начали отмывать

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Московские коммунальщики начали отмывать дорожные знаки и шумозащитные экраны в рамках подготовки к месячнику весеннего благоустройства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы в Twitter.

«Комплекс городского хозяйства Москвы приступил к ремонту 14 подземных пешеходных переходов», — говорится в сообщении.

Общегородской месячник по благоустройству пройдет с 1 по 30 апреля. За это время планируется провести два субботника: 14 и 21 апреля. «Распоряжение мы приняли по предложению трудовых коллективов города Москвы, и в рамках этого распоряжения в городе создан штаб, состоящий из представителей общественности, городской системы управления», — уточнил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего в городе планируют привести в порядок 259 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха.

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