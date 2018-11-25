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Москву накроет метель

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В российской столице ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом во вторник, 1 января, сообщается на официальном сайте главного управления МЧС России по Москве.

По предварительным данным, в городе усилится южный ветер до 12-17 метров в секунду, а также начнется снегопад, местами пройдет метель и образуется гололед. Погода сохранится до 15:00 среды, 2 января. В связи с этим сотрудники ведомства рекомендуют московским водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

31 декабря жителей Москвы предупредили о том, что в первый день нового года в столичном регионе будет объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

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