Москву накроет ненастье

Дождь и сильные порывы ветра ожидаются в столичном регионе в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, передает агентство «Москва».

Ненастная погода ожидается с 20:00 27 октября до 4:00 28 октября. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим в Гидрометцентре России продлили «желтый» уровень погодной опасности до конца выходных.

По словам синоптиков, погода испортится из-за влияния циклона с северо-запада. 27 октября в столице воздух прогреется до восьми градусов тепла, прогнозируют они.

При порывистом ветре спасатели рекомендовали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска. Машину рекомендуется поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При дожде стоит также быть внимательным, так как дорога может оказаться размытой.