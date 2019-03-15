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Москву накроет снег с дождем

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В столичном регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области, передает агентство «Москва».

«На период до 21:00 24 марта местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега. С 12:00 до 23:00 24 марта — местами по области усиление ветра порывами 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

По этой причине в МЧС советуют москвичам отказаться от поездок на личном транспорте, а также избегать деревьев, шатких конструкций и сооружений со слабоукрепленными элементами.

Ранее стало известно, что в середине следующей недели в столичный регион вернутся снегопады. Уточнялось, что в ночи на 27 и 28 марта холодный атмосферный фронт принесет в Москву около трети мартовской нормы осадков, которые выпадут в виде мокрого снега.

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