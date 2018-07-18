Москву накроет свадебный бум

Более тысячи столичных пар сыграют свадьбу 18 августа 2018 года, в день «трех восьмерок». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В этом году в символическую дату брак заключат 1179 пар. Это больше, чем в прошлогоднюю «красивую» дату 7 июля 2017 года: тогда свадьбу в столице сыграла 1040 пар. Запись на регистрацию брака в день «трех восьмерок» уже закрыта. Отмечается, что другой день «трех восьмерок» — 8 августа — оказался не таким востребованным из-за того, что это была среда.

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, привязывать день свадьбы к красивой дате — естественное желание молодоженов. «Магия цифры восемь, олицетворяющей гармонию и бесконечность, придает молодым дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью. Часто именно положительный настрой жениха и невесты приводит к желаемому результату», — отметила она.

Однако около трети браков, заключенных в другие «красивые» дни — 7 июля 2007 года, 8 августа 2008-го и 9 сентября 2009-го — уже распались. Поэтому магическое сочетание цифр без личного старания и участия со стороны каждого члена семьи надежд не оправдает, добавила Муравьева.

Мода на браки в красивые даты появилась в Москве десять лет назад. 7 июля 2007 года в московских загсах мужем и женой стали 1678 пар, 8 августа 2008-го — 1597 пар, 9 сентября 2009 года — 1010 пар.