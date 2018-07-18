Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москву накроет свадебный бум

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Более тысячи столичных пар сыграют свадьбу 18 августа 2018 года, в день «трех восьмерок». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В этом году в символическую дату брак заключат 1179 пар. Это больше, чем в прошлогоднюю «красивую» дату 7 июля 2017 года: тогда свадьбу в столице сыграла 1040 пар. Запись на регистрацию брака в день «трех восьмерок» уже закрыта. Отмечается, что другой день «трех восьмерок» — 8 августа — оказался не таким востребованным из-за того, что это была среда.

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, привязывать день свадьбы к красивой дате — естественное желание молодоженов. «Магия цифры восемь, олицетворяющей гармонию и бесконечность, придает молодым дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью. Часто именно положительный настрой жениха и невесты приводит к желаемому результату», — отметила она.

Однако около трети браков, заключенных в другие «красивые» дни — 7 июля 2007 года, 8 августа 2008-го и 9 сентября 2009-го — уже распались. Поэтому магическое сочетание цифр без личного старания и участия со стороны каждого члена семьи надежд не оправдает, добавила Муравьева.

Мода на браки в красивые даты появилась в Москве десять лет назад. 7 июля 2007 года в московских загсах мужем и женой стали 1678 пар, 8 августа 2008-го — 1597 пар, 9 сентября 2009 года — 1010 пар.

Читайте также
Самое читаемое
«Работать с уродством, как с частью архитектурной истории города»
Главный государственный архитектор Нидерландов - о марихуане, промзонах и реновации
20 июля
«Управление в режиме реального времени»
Зачем властям следить за жителями большого города. К чему готовиться москвичам?
22 июля
«Мне тогда совсем не понравились семь сталинских высоток»
Профессор Йеля о московской архитектуре и общественных пространствах
18 июля
«Набил батюшке Око Божие»
Он придумал настоящие русские тату. И это не золотые купола
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter