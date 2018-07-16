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Москву накроет затяжная жара

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В середине текущей недели в столичный регион придет затяжная 30-градусная жара. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщили агентству «Москва» в центре погоды «Фобос».

«Сегодня и завтра — это последние дни, когда столичный регион остается в этой циклонической депрессии, которая неделю доставала москвичей дождливой и душной погодой. Сегодня 21-23 градуса, облачно, небольшой дождь. Во вторник облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 15-17 градусов, днем 24-26 градусов», — уточнил собеседник агентства.

По словам синоптика, погода в городе изменится в среду, 25 июля, когда на нее начнет оказывать влияние антициклон. Ночью столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов тепла, а днем температура превысит 30-градусную отметку. Существенных осадков в Москве не ожидается.

«Надо сказать, что это по всей видимости будет самый продолжительный знойный период. По крайней мере, в этом текущем сезоне, когда температура будет держаться чуть выше плюс 30 градусов», — пояснил специалист центра погоды. Он также отметил, что такая погода, вероятно, сохранится в столичном регионе до конца июля.

Ранее синоптики обещали, что в выходные, 21 и 22 июля, в Москве выпадут аномальные дожди.

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