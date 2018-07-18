Москву нарекли столицей мирового футбола

Подведены итоги проведения чемпионата мира по футболу в городе. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Москва стала столицей мирового футбола. Город принял 12 матчей, которые прошли на стадионах „Лужники“ и „Спартак“, их посетили 760 тысяч человек. Всего столицу в дни чемпионата посетили порядка 4,5 миллиона туристов и экскурсантов», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На фестивале болельщиков ФИФА побывали 1,9 миллиона человек. Больше всего болельщиков приехали из Китая (223 тысячи), США (167 тысяч), Германии (84 тысячи), Нидерландов (62 тысячи) и Франции (45 тысяч). Заполняемость московских гостиниц составила около 90 процентов, а в центре города — 99 процентов.

В городе действовали 596 основных и резервных маршрутов движения гостей чемпионата и восемь дополнительных — между аэропортами, стадионами, площадкой фестиваля болельщиков и станциями метро. Всего гости бесплатно проехали на общественном транспорте пять миллионов раз.

В организации ЧМ-2018 участвовали пять тысяч волонтеров. Также во время чемпионата работали 32 стационарных пункта медпомощи, 57 мобильных бригад, два вертолета санитарной авиации, 68 бригад скорой помощи, 600 медицинских работников. Переводчики скорой могли общаться на испанском, французском и китайском языках. Обеспечивать безопасность помогала городская система видеонаблюдения.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.