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Москву наводнили велосипедисты

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В Москве стартовала любительская велогонка «Садовое кольцо». Об этом сообщает агентство «Говорит Москва».

Участники стартовали с проспекта Сахарова, затем они проедут по внутренней стороне садового кольца.

Мужчинам предстоит преодолеть пять кругов, женщинам — два. На мероприятие зарегистрировались порядка 800 человек. По итогам соревнования победители получат памятные призы и подарки.

Также с 12:00 в городе стартует традиционный велопарад. Ожидается, что в нем примут участие более 50 тысяч человек.

Из-за проведения гонки, автомобильное движение на Садовом кольце, а также на Кремлевской, Раушской и Пречистенской набережных перекрыто.

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