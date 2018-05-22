Москву огласит вой гигантской вувузелы

К открытию чемпионата мира по футболу в московском парке «Сокольники» установят гигантскую электрическую вувузелу длиной девять метров. Трубу раскрасят в цвета российского флага. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Вувузелу поставят на штативы под углом 30 градусов на Фонтанной площади парка. Внутри трубы установят специальные динамики и микрофон, реагирующий на человеческую речь. Вувузела начнет играть, если кто-то будет говорить, петь или кричать в микрофон. Чем дольше это делать, тем дольше будет звучать труба.

По словам художественного руководителя парка Андрея Копосова, тон электрического инструмента выше, а звучание мягче, чем у классической вувузелы. Ее громкость можно сравнить с автомобильным гудком. «На время матчей российской сборной динамики будут транслировать матчи. Поклонники футбола или просто гости парка смогут поддержать наших футболистов громким гудком, когда они забьют гол», — добавил он.

Большую популярность вувузелы приобрели на чемпионате мира по футболу 2010 года, который проходил в ЮАР. При помощи дудок болельщики поддерживали команды. Инструменты издают специфический монотонный звук.

Повсеместное использование инструмента вызывало протесты как среди болельщиков, так и самих футболистов, которые жаловались, что шум мешает им ориентироваться на поле, однако ФИФА отказалась вводить запрет на использование вувузел.