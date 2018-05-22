Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москву огласит вой гигантской вувузелы

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

К открытию чемпионата мира по футболу в московском парке «Сокольники» установят гигантскую электрическую вувузелу длиной девять метров. Трубу раскрасят в цвета российского флага. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Вувузелу поставят на штативы под углом 30 градусов на Фонтанной площади парка. Внутри трубы установят специальные динамики и микрофон, реагирующий на человеческую речь. Вувузела начнет играть, если кто-то будет говорить, петь или кричать в микрофон. Чем дольше это делать, тем дольше будет звучать труба.

По словам художественного руководителя парка Андрея Копосова, тон электрического инструмента выше, а звучание мягче, чем у классической вувузелы. Ее громкость можно сравнить с автомобильным гудком. «На время матчей российской сборной динамики будут транслировать матчи. Поклонники футбола или просто гости парка смогут поддержать наших футболистов громким гудком, когда они забьют гол», — добавил он.

Большую популярность вувузелы приобрели на чемпионате мира по футболу 2010 года, который проходил в ЮАР. При помощи дудок болельщики поддерживали команды. Инструменты издают специфический монотонный звук.

Повсеместное использование инструмента вызывало протесты как среди болельщиков, так и самих футболистов, которые жаловались, что шум мешает им ориентироваться на поле, однако ФИФА отказалась вводить запрет на использование вувузел.

Читайте также
Самое читаемое
«Он просто не может таким не быть»
ЧТЕНИЕ: Как хаос стал городской нормой
27 мая
«Сам сел, всех друзей сдал, еще и их дожали»
Художник Миша Мост комментирует новый законе о граффити
25 мая
«Город сам по себе считается местом конфликта»
Как не рискуя здоровьем добиться отмены строительства или вырубки парка
24 мая
«Действовать в одиночку всегда тяжело»
Американка решила изучить жизнь москвичей
22 мая
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter