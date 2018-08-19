Москву окольцуют

В Москве появится большое хордовое кольцо. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«По большому счету, это связка между Северо-Восточной хордой и Южной рокадой. В результате мы получаем Северо-Западную и Северо-Восточную хорды, Южную рокаду и Юго-Восточную хорду, мы по сути получаем еще одно большое хордовое кольцо», — уточнил он.

Его планируется построить в ближайшие пять лет. По масштабу оно будет больше третьего транспортного кольца. «По пропускной способности оно даст даже больший эффект. Мы будет продолжать работать по улучшению связок между районами», — добавил Хуснуллин.

Также заместитель мэра рассказал о строительстве метро. По его словам, первый участок Кожуховской линии от «Некрасовки» до «Косино» с четырьмя станциями — «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» — откроется для пассажиров до конца текущего года.