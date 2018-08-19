Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москву окольцуют

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В Москве появится большое хордовое кольцо. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«По большому счету, это связка между Северо-Восточной хордой и Южной рокадой. В результате мы получаем Северо-Западную и Северо-Восточную хорды, Южную рокаду и Юго-Восточную хорду, мы по сути получаем еще одно большое хордовое кольцо», — уточнил он.

Его планируется построить в ближайшие пять лет. По масштабу оно будет больше третьего транспортного кольца. «По пропускной способности оно даст даже больший эффект. Мы будет продолжать работать по улучшению связок между районами», — добавил Хуснуллин.

Также заместитель мэра рассказал о строительстве метро. По его словам, первый участок Кожуховской линии от «Некрасовки» до «Косино» с четырьмя станциями — «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» — откроется для пассажиров до конца текущего года.

Читайте также
Самое читаемое
«А манекенщицы… Их было много!»
Один из старейших московский портной о цензуре, джинсах и легендарном Доме моделей
19 августа
«До конца 90-х Москва была еще дореволюционной»
Город, которого нет, глазам художника Алены Дергилевой
22 августа
«Они полны грязных мыслей»
Он лучше всех знает, что люди из разных стран ищут в сети
23 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter