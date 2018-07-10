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Москву окутал туман

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Утром в пятницу, 7 сентября, в столичном регионе появился туман. Дымка укутала город рано утром, сообщает «Вечерняя Москва».

По прогнозу синоптиков, осадков в этот день не ожидается, в городе будет переменная облачность, а температура составит 23-25 градусов. Будет дуть восточный ветер, скорость порывов достигнет 3-8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что жаркая погода привлекла этим летом в Москву каштановую моль с юга. Это может пособствовать развитию у растений различных заболеваний, в том числе размножению вредителей.

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