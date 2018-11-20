Москву парализовал снегопад

Из-за снегопада в Москве серьезно затруднена транспортная ситуация, сообщает во вторник, 27 ноября, портал «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, к 19:00 на столичных дорогах установятся 9-балльные пробки. Наибольшие затруднения наблюдаются на Третьем транспортом кольце, в особенности на Рижской эстакаде, Сущевском валу и от станции метро «Беговая» до «Лужников». Также заторы зафиксированы практически на всем протяжении Садового кольца.

В норму автомобильное движение придет только после 21:00, прогнозирует портал.

В связи с погодными условиями столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт. «В такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий. <...> Пожалуйста, пользуйтесь городским транспортом. Весь подвижной состав Мосгортранса, метро и МЦК готовы к работе во время снегопада», — сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы, передает агентство «Москва».

Кроме того, в результате непогоды была нарушена работа столичных аэропортов, передает «Яндекс. Расписание». Сообщается, что было отменено 10 рейсов во Внуково и 6 рейсов в Домодедово, также несколько рейсов были задержаны в Шереметьево.

18 ноября московское управление МЧС рекомандовало водителям соблюдать правила безопасности на дорогах во время снегопада и гололеда: значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать опасных маневров.