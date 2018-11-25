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Москву парализовало из-за пешеходов

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Движение транспорта на центральных улицах Москвы сильно затруднено из-за большого числа гуляющих горожан. Об этом в четверг, 3 января, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

«В центральной части города наблюдаются огромные скопления пешеходов», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что сложнее всего проехать по Театральному проезду, Тверской улице в центр, Петровке, Большой Дмитровке, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также в районе станции метро «Лубянка».

Дополнительно ситуация на дорогах осложняется из-за снегопадов и работы большого количества снегоуборочных машин.

«ЦОДД настоятельно рекомендует для поездок в центр пользоваться городским транспортом», — посоветовали в ведомстве, подчеркнув, что метро и наземный транспорт готовы к увеличению пассажиропотока.

Ранее в четверг сообщалось, что высота снежного покрова в городе составила 28 сантиметров, что всего на сантиметр меньше максимального значения, зафиксированного с начала сезона.

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