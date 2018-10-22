Москву покрыл первый снег

В Москве в ночь на воскресенье, 28 октября, образовался первый в этом сезоне снежный покров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«Поздним вечером столичный регион оказался на пути теплого фронтального раздела, который спровоцировал снег, местами сильный, и образовал первый в этом сезоне временный снежный покров», — рассказали синоптики.

По их словам, ночью столбики термометров опускались до нуля градусов, однако к утру в городе потеплело до плюс 5-7 градусов, и почти весь выпавший снег растаял. «Зима еще раз напомнила о своем скором наступлении», — добавили в центре погоды.

Ранее сообщалось, что 26 октября в нескольких районах Москвы выпал первый снег. Как отмечали метеорологи, осадки в виде снега были замечены в основном на западе столицы и в центральных районах города.