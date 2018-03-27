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Москву помоют четыре раза

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Улицы Москвы помоют с шампунем четыре раза в течение апреля. Об этом рассказал заместитель руководителя Государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» Андрей Соколов, передает РИА Новости.

«С установления положительных температур до плюс пяти и днем и ночью мы начнем промывать проезжую часть дорог. Предположительно, уже на этой неделе мы помоем дороги и тротуары моющим средством. В апреле четыре раза и потом ежемесячно», — сказал он.

Соколов пояснил, что за зиму дороги засоряются остатками бензина, резины и других продуктов использования автомобилей, которые не смываются. Для того чтобы их убрать, используется специальное моющее средство. На данный момент от грязи очищают дорожные знаки и металлические конструкции.

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