Москву разуплотнят

Москва продолжит политику формирования новых точек роста, развития и притяжения внутри города. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин. Его слова приведены на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Наш главный тренд — полицентрическое развитие территорий с целью превращения Москвы в город, удобный и комфортный для жизни, работы и отдыха», — объявил он. Хуснуллин подчеркнул, что городское пространство собираются организовать таким образом, чтобы люди могли отдыхать и работать максимально близко к местам проживания.

«Мы хотим разуплотнить центр города, переориентируя размещение офисов и торговых центров в периферийные районы, и там формировать рабочие места в шаговой доступности от транспорта, а историческую часть развивать как культурное ядро с организацией комфортных общественных пространств и пешеходных зон», — добавил глава Стройкомплекса.