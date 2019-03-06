Москву разворошат и пропылесосят

В Москве начали приводить в порядок объекты дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры после зимнего сезона. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает в среду, 13 марта, агентство «Москва».

По его словам, для уборки задействовано около 200 вакуумно-подметальных машин — пылесосов, оснащенных системами увлажнения. «В городе ведутся активные работы по пропуску талых вод, для чего проводятся проверка, ремонт и очистка от наледи водостоков на фасадах жилых домов и водоприемных решеток и колодцев», — пояснил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что также продолжаются работы по ворошению снега для ускорения его таяния и завершается вывоз сугробов с мест их временного складирования, которые были организованы во время мощных январских снегопадов.

Кроме того, снег убирают и с пристволовых частей городских растений. Бирюков уточнил, что в Москве установилась благоприятная для проведения подобных работ погода.

Ранее сообщалось, что снег, выпавший в последние дни в Москве, растает к воскресенью, 17 марта. По данным синоптиков, таяние продолжится на следующей неделе, но окончательно снежный покров сойдет не раньше апреля.