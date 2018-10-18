Москву сковали заторы

Вечером во вторник, 23 октября, пробки на московских дорогах достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

По состоянию на 19:15 наибольшие затруднения наблюдаются в центре на Кремлевской, Москворецкой, Болотной и Садовнической набережных, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД от Киевского до Дмитровского шоссе и от Волгоградского проспекта до Каширского шоссе.

В связи с непогодой 24 и 25 октября в ЦОДД попросили автомобилистов пользоваться общественным транспортом. «Ожидаем традиционное для непогоды увеличение количества мелких ДТП и снижение скорости в часы пик», — сообщили там.

Согласно прогнозам синоптиков, в среду и четверг в столице выпадет пятая часть месячной нормы осадков. Ожидается около 12 миллиметров осадков, однако мокрого снега в эти дни не будет.