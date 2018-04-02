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Москву снова перекопают

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В ночь на понедельник, 9 апреля, в Москве начнется масштабный ремонт дорог. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

«В столице установилась стабильная теплая погода, а значит, условия уже позволяют приступить к ремонту объектов улично-дорожного хозяйства», — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Первыми приведут в порядок участки МКАД, Фрунзенскую набережную и Хамовнический Вал. До конца сезона планируют отремонтировать 17 миллионов квадратных метров асфальта.

Особое внимание при ремонте уделят ремонту дорог в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Речь идет о дорогах, по которым к стадиону «Лужники» будут проезжать автобусы с командами и болельщиками — Фрунзенская набережная и Хамовнический Вал, а также улицы 10-летия Октября, Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Усачева, Доватора, Савельева, Чудов переулок и Зубовский проезд.

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