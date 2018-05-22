Москвичей предупредили о шквалистом ветре

Штормовой ветер ожидается в столичном регионе 30 мая и 31 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре, передает ТАСС.

По прогнозам синоптиков, усиление северо-западного ветра до 22 метров в секунду ожидается днем 30 мая. Порывы сохранятся до середины ночи 31 мая. Причиной этому станет перемещение холодного атмосферного фронта с севера на юг. Также местами вероятны кратковременные дожди с грозами.

Ранее сообщалось, что в первый день лета температура воздуха в столичном регионе опустится до 14 градусов тепла. Уже в четверг, 31 мая, в Москву придут более холодные воздушные массы, а в ночь на 1 июня возможны заморозки.