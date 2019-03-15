Москву сочли готовой к любым аномалиям

Столица подготовлена к любым аномальным явлениям климата. Об этом сообщил руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает в среду, 20 марта, РИА Новости.

По его словам, Москва уже сталкивалась с подобными явлениями и имеет определенный опыт в разработке и применении адаптационных мер.

«У нас есть климатическая стратегия, план действий. Один год был аномальный с точки зрения холода, другой — с точки зрения жары. Мы уже ко всему готовы, все действия отработаны», — пояснил Кульбачевский, подчеркнув, что любой климатический вызов является также вызовом экономическим.

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что Москва с 2006 года является единственным российским городом, который включен в Партнерство крупных городов по борьбе с изменениями климата (С40). Помимо этого, уже на протяжении восьми лет столица ежегодно участвует в международном проекте по раскрытию информации о выбросах парниковых газов для создания системы контроля за вредными выбросами в атмосферу (проект CDP).

Актуальные вопросы по данной теме будут рассмотрены в рамках Климатического форума городов России, который пройдет 4 и 5 сентября в столичном «Зарядье».