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Москву украсят ко Дню знаний

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К началу нового учебного года и 1 сентября, в который отмечается День знаний, Москву украсят 350 тематических плакатов. Их разместят на билбордах и афишных стендах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«С 1 по 3 сентября с 19:39 до 00:00 на медиафасадах высоток-книжек на Новом Арбате москвичи увидят видеоролики с названиями школьных предметов: русский язык, алгебра, физика, химия, астрономия, труд», — уточнил он.

День знаний — праздник, вместе с которым обыкновенно начинается новый учебный год, отмечается 1 сентября. Однако в этом году учебный год в Москве начнется в понедельник, 3 сентября, так как 1 сентября приходится на субботу.

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